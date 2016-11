Cinc ocupes detinguts en diversos pisos del carrer Apodaca

Se’ls imputa un delicte d’usurpació d’immobles i danys

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 14:32

La Guàrdia Urbana va detenir aquest dijous 3 de novembre cinc persones que havien ocupat diversos pisos tancats del carrer Apodaca de Tarragona. Se’ls imputa un delicte d’usurpació d’immobles i danys.



Els fets es remunten a les 19h d’aquest dijous, quan tres dotacions es van desplaçar al carrer Apodaca, on els havien alertat que hi havia diverses persones ocupant pisos buits. Els agents van veure que en la segona planta de l’immoble hi havia una de les portes d’entrada forçada pel pany i oberta. A l’interior del pis hi havia tres persones en el seu interior amb un tornavís que, en ser preguntats pels agents, van afirmar que havien ocupat l’immoble perquè es trobava buit.



La Guàrdia Urbana va observar que els panys de les portes de la resta de pisos també estaven forçats, tot i que no hi havia cap persona a l’interior. Finalment, van trobar dues persones en un dels pisos i, al menjador del domicili, diverses pertinences, un tornavís i diferents panys. També van trobar dos DNI i diversos documents que no pertanyien a cap de les persones que posteriorment serien detingudes, a més de dos telèfons mòbils.



Els cinc ocupes van ser detinguts per un presumpte delicte d'usurpació d'immoble i danys. Un dels individus té pendent una ordre de crida i cerca del Jutjat d'instrucció número 2 per robatori amb força en les coses. Cal dir que la Guàrdia Urbana ha actuat durant aquest any 2016 en 55 casos relacionats amb ocupacions il·legals de pisos.