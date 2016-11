Arriba al Port de Tarragona el Wind Star, el penúltim creuer de la temporada

El vaixell de luxe, que portarà uns 150 passatgers a bord, atracarà a la terminal de creuers aquest dissabte

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 09:44

El Port de Tarragona rebrà aquest dissabte 5 de novembre el penúltim creuer de la temporada de Tarragona Cruise Port Costa Daurada. Es tracta del creuer de luxe Wind Star de la companyia Windstar Cruises, que navega sota bandera de les Bahames amb prop de 150 passatgers a bord, la majoria nord-americans i amb categoria luxury.



Aquest no és el primer cop que el vaixell visita el Port de Tarragona, ja que ja hi va atracar el passat 23 d’abril. En aquesta ocasió el Wind Star atracarà a les 7h procedent de Barcelona, i salparà a les 17h del mateix dissabte amb destinació Eivissa. Cal dir que la naviliera Windstar Cruises és una de que aposta contínuament per la destinació Tarragona Cruise Port Costa Daurada.



Aquest 2016 és la millor temporada de creuers del Port de Tarragona fins al moment. Amb el Wind Star ja són 21 els creuers que han visitat el Port de Tarragona, que ha superat la xifra de 13.000 creueristes que al llarg de l’any han visitat el territori.