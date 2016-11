50 anys de medicina al Joan XXIII de Tarragona

Un acte institucional i el desplegament d'una pancarta a la façana de l'hospital donen el tret de sortida a un any carregat d'activitats

Actualitzada 04/11/2016 a les 14:41

L'Hospital Joan XXIII de Tarragona està de celebració pels 50 anys de la seva obertura. Aquest divendres s'ha donat el tret de sortida a un any carregat d'activitats per commemorar el mig segle d'història de l'hospital tarragoní.



Una pancarta gegant penjada a la façana de Joan XXIII recorda aquest 50è aniversari, enmig d'un ambient festiu que ha agafat per sorpresa alguns dels usuaris.



En l'acte institucional celebrat aquest migdia a l'Ajuntament, en una sala plena de gom a gom, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Alejandro Fernández, ha remarcat que el centre ha de continuar sent l'hospital de referència del territori. El doctor Agustí Tarrés, pediatra jubilat del Joan XXIII, ha repassat els inicis de Joan XXIII. La primera assistència que es va practicar va ser una cesària.