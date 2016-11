Xocolata calenta per millorar la vida dels gossos i els gats de la Protectora

L'esdeveniment benèfic tindrà lloc el diumenge 6 de novembre al número 2 del carrer del Sofre, al polígon Riu Clar

Millorar la qualitat de vida dels més de 400 gossos i gats que viuen a la Protectora de Tarragona és l’objectiu de la Xocolatada Benèfica que ha organitzat la mateixa entitat, la qual es durà a terme el proper diumenge 6 de novembre de 11 a 15h al número 2 del carrer del Sofre del Polígon Riu Clar.



Els assistents podran gaudir d’una tassa de xocolata calenta i pica-pica. A més, també hi haurà un petit mercat amb diversos objectes i productes per les mascotes. I, com no podia ser d’una altra manera, també hi seran presents gossos i gats, els veritables protagonistes de la jornada. La recaptació que s’aconsegueixi es destinarà a la cura de tots els animals habitants a la Protectora de Tarragona.