Es busca personal per a l'apertura d'un nou KFC a Tarragona

Una franquícia de la cadena Kentucky Fried Chicken obrirà les seves portes al Centre Comercial Les Gavarres

Actualitzada 03/11/2016 a les 17:24

La ciutat de Tarragona és la ubicació escollida per a l'apertura d'una franquícia de la cadena de menjar ràpid Kentucky Fried Chicken (KFC). Aquests establiments, coneguts per la seva especialitat de pollastre fregit, no estan presents actualment a la província de Tarragona, i la franquícia apostaria per dur-ne un al Centre Comercial Les Gavarres.La central de KFC España confirma la informació, tot i que explica que la data d'apertura encara no es pot fer pública perquè en tractar-se d'una franquícia «no ens correspon a nosaltres comunicar-ho». Tot i això, al portal de feines Infojobs hi ha dues ofertes publicades per a aquest restaurant. Per una banda, la franquícia busca un gerent de l'establiment , i per altra tres caps d'equip . A les mateixes pàgines es poden consultar els requisits per a cada càrrec.A més, a la informació de les dues ofertes de feina al portal Infojobs s'expliquen algunes característiques del local. Aquest, doncs, serà tipus Xalet, i comptarà amb una terrassa i una zona dedicada als infants.