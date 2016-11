Tarragona es compromet a no contractar empreses que desvien beneficis a paradisos fiscals

La campanya pretén que les institucions públiques incorporin criteris de contractació pública que incentivin un comportament fiscal més responsable

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 17:34

L’Ajuntament de Tarragona ha rebut aquest migdia el reconeixement per part d’Intermón Oxfam a l’adhesió a la iniciativa Zones Lliures de Paradisos Fiscals, que es va aprovar al plenari municipal del 22 d’abril per unanimitat de tots els grups de l’Ajuntament de Tarragona.



La campanya pretén que les institucions públiques, com ajuntaments i diputacions, incorporin en les seves polítiques de contractació pública criteris que incentivin un comportament fiscal més responsable per part de les empreses licitadores. Les administracions públiques juguen un paper actiu com a actors determinants en l’economia espanyola, per la qual cosa han de fomentar pràctiques que reverteixin en el bé comú.



Amb aquest acord, l’Ajuntament de Tarragona es compromet a no contractar empreses que desvien beneficis cap a paradisos fiscals per evadir impostos. Juntament amb Tarragona, un total de 25 ciutats s’han adherit a la iniciativa. Entre d’altres, en formen part, Barcelona, Saragossa, Sevilla, Màlaga, Alacant, Múrcia i Madrid.