Rentat de cara al Teatre Metropol de Tarragona per acollir l'arxiu de Jujol

L'Ajuntament, la Generalitat i la família de l'arquitecte modernista reactiven un projecte encallat fa uns anys

Actualitzada 03/11/2016 a les 15:58

Tarragona recupera amb decisió el projecte d'obrir un Arxiu Jujol al cor de la ciutat. L'Ajuntament, la Generalitat i la família de l'arquitecte modernista volen desencallar aquest projecte cultural, aparcat fa uns anys, d'ubicar un centre d'interpretació del modernisme al Teatre Metropol, la seva obra insígnia, en concret, en uns pisos superiors. Primer es prioritzarà la rehabilitació de l'interior d'aquest teatre ubicat a la Rambla Nova, per a la qual ja s'ha posat fil a l'agulla per elaborar una exhaustiva diagnosi de l'equipament. Posteriorment al rentat de cara del teatre, s'arranjaran les dues plantes de sobre i un altell, que es troben en un estat de deixadesa deplorable, per tal d'albergar l'obra de Jujol. Són uns quants mils de dibuixos, pintures i plànols, a més d'objectes peculiars, com la taula on dibuixava o el seu estoig de compassos. El projecte costaria uns 2 milions d'euros i ja s'està buscant finançament per poder-lo executar, a través de fons europeus.



«Esgarrapem el que puguem perquè sigui possible, tenim un deute amb Jujol, Tarragona no pot obviar ni la seva obra ni el modernisme; és la nostra responsabilitat buscar els recursos, com sigui i d'on sigui», ha afirmat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Josep M. Prats.



Responsables del consistori i de la Generalitat han dut a terme aquest dijous al migdia una visita dins l'equipament. L'actuació més immediata serà la restauració del teatre. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya ja ha iniciat els treballs per fer una àmplia diagnosi de l'espai.



S'avaluaran els materials i la restauració d'elements malmesos, com ara un mosaic amb forma de peix i la paraula Crist escrita en grec, ubicat en una zona de pas del teatre. Precisament un dels focus d'estudi serà com compaginar la conservació de l'espai tenint en compte l'ús que se'n fa.



En paral·lel, es buscarà el finançament per tirar endavant l'arxiu Jujol. El projecte es presentarà a Europa Creativa, un programa de la Unió Europea. El marge per presentar tota la documentació és al març vinent, mentre que la resolució de la convocatòria no es coneixerà fins a l'octubre.



«Instal·lar el centre d'interpretació al cor de Tarragona seria molt bonic: un autèntic homenatge a la figura de Jujol i un autèntic potencial cultural a la ciutat de Tarragona; per tant, tots hi sortim guanyant, si això al final es tira endavant», ha afirmat el fill de l'arquitecte, Josep M. Jujol, també present a la visita.



En representació de la família, propietària de l'arxiu, el fill de Jujol també ha volgut manifestar l'acord «verbal» que la part d'arxiu, «deixada, però no donada», al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, serà dipositada al futur espai que s'habilitarà a Tarragona, damunt del Teatre Metropol.



Així, tot el material gràfic de l'arquitecte Jujol es vol concentrar en aquest edifici. El teatre, amb 525 localitats, data de l'any 1908, obra de Jujol, considerat un dels deixebles de Gaudí. L'any 1991 l'edifici va ser adquirit per l'Ajuntament de Tarragona. Els pisos superiors estan en estat d'abandó.



Ja es disposa d'un avantprojecte que es va fer fa uns cinc anys enrere, de la distribució del futur centre d'interpretació, la qual cosa agilitzarà el projecte si s'acaba aconseguint el finançament necessari, tant provinent de fons europeus com també amb l'obtenció de recursos privats.



Les administracions han volgut escenificar que aquest projecte integral de rehabilitació del teatre -que s'inclourà en els pressupostos del 2017- i de l'arxiu Jujol es desencalla i que hi ha una voluntat decidida a definir-los en aquest mandat. També volen que el Metropol romangui obert com a espai visitable.