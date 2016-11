Ja es pot veure 'Cabra y Oveja', el curtmetratge rodat a l'antic Banc d'Espanya

El repartiment compta amb cares conegudes com Michelle Jenner o Hugo Silva

Actualitzada 03/11/2016 a les 14:12

Ja es pot visualitzar Cabra y Oveja, el curtmetratge rodat a l’interior del Banc d’Espanya de Tarragona i dirigit per Kike Maíllo, guanyador del Goya al Millor Director Novell per EVA, La Película. El curtmetratge compta amb un repartiment amb cares conegudes com Michelle Jenner, Hugo Silva, Adrián Lastra, Daniel Guzmán, Fernando Tejero, Rossy de Palma, Concha Cuetos, Luis Varela, Natalia de Molina, Berta Vázquez, Maxi Iglesias i Ana Morgade.



Cabra y Oveja és la primera part del llargmetratge En tu cabeza, una pel·lícula de Daniel Sánchez Arévalo, Borja Cobeaga, Kike Maíllo i Alberto Ruiz Rojo dividida en quatre curts. Tot seguit podeu veure el curtmetratge rodat a Tarragona.