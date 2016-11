ERC demana que l'Estat assumeixi tot el pressupost operatiu de Tarragona 2017

Pau Ricomà creu que «Tarragona ha de posar condicions d'una vegada per totes»

Efe

Actualitzada 03/11/2016 a les 12:19

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona ha demanat demana que l'Estat assumeixi tot el pressupost operatiu de Tarragona 2017 si els Jocs Mediterranis s'ajornen, com ha advertit avui el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco.



El portaveu republicà, Pau Ricomà, ha considerat que «Tarragona ha de posar condicions una vegada per totes i, si s'ajornen els Jocs, l'Estat deu assumir tot el pressupost operatiu perquè pujarà». Tarragona 2017 està programada del 30 de juny al 9 de juliol de l'any que ve, però avui Blanco ha advertit que els Jocs Mediterranis «potser no siguin» aquell any, sinó que s'ajornin.



Si s'ajornen, «caldrà pagar més temps les nòmines de la Fundació Tarragona 2017 i pujaran les despeses del pressupost a costa de serveis públics municipals», ha retret Ricomà. El Congrés dels Diputats va aprovar recentment una declaració institucional de suport als Jocs, i dimarts passat es va aprovar una proposició no de llei perquè l'Estat aporti en total 12 milions d'euros.



Aquests 12 milions es divideixen en 3 milions aquest exercici per construir la piscina olímpica i comprometre una altra partida de 9 milions en els pressupostos generals de l'Estat. Tots els grups, excepte el PP -soci de govern amb UDC i el PSC a l'ajuntament de Tarragona- van aprovar la proposició, presentada pels nacionalistes.