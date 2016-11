El 60% dels marxants no volen que el mercadet torni a la plaça Corsini

Els paradistes viuen amb incertesa la tornada a la localització d’origen

Actualitzada 03/11/2016 a les 13:52

Un grup important de marxants del mercadet de Tarragona, situat actualment a la Rambla Nova, a causa de les obres del Mercat Central, no vol tornar a la seva localització de sempre, a la plaça Corsini. Després de nou anys, els marxants ja s’han acostumat a posar la parada a la Rambla, i les pors i les incerteses que tenen, fan que no vegin clar la tornada al lloc d’origen.



Alguns marxants tenen clar que si es tornen a ubicar a la plaça Corsini hauran de treballar fins a les vuit de la tarda, –actualment ho fan fins al migdia–. Després de demostrar que es poden guanyar la vida obrint només al matí, ja no volen plantar la parada durant tot el dia. Per altra banda, creuen que la situació actual és més còmodoe, ja que poden estacionar els camions justament darrere de la parada. Quan tornin a la plaça Corsini, no ho podran fer i hauran de deixar el vehicle fora del nucli.



Els marxants també es mostren preocupats per l’espai de la plaça, ja que creuen que la nova distribució de la zona, –després de les obres–, no permetrà que hi càpiguen totes les parades. Per altra banda, d’altres, es mostren il·lusionats amb el canvi, però asseguren que «els hi va costar instal·lar-se a la Rambla i ara els hi costarà tornar a la plaça Corsini», explica Mercè Vives, marxant del mercadet.







Per la seva banda, la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Elvira Ferrando, s’ha reunit amb alguns representants dels marxants, i assegurat que no hi ha debat possible, ja que «el mercadet ha d’envoltar el Mercat Central».