El Consell d'Infants de Tarragona assistirà a una jornada sobre participació infantil i adolescent

El manifest que sorgeixi de la trobada es llegirà a Tarragona coincidint amb el Dia Mundial de la Infància

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 09:27

El Consell d’Infants de Tarragona participarà els propers 4, 5 i 6 de novembre en el IV Encuentro de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, que tindrà lloc a Santander. Sota el lema Tras la pista de nuestros derechos, aquesta trobada és un espai de treball en xarxa on infants i adolescents que pertanyen a òrgans de participació de diferents municipis fan propostes per millorar l’exercici dels seus drets. L’esdeveniment està organitzat per la Plataforma d’Organitzacions d’Infància i el Comitè Espanyol d’UNICEF.



Pel que fa a la representació tarragonina, el Consell ha escollit quatre joves que viatjaran a Cantàbria: Jordi Sabaté, Mireia Mejias, Ferran Riscos i Laia Massó, els quals aniran acompanyats de la tècnica municipal responsable del Consell. Tots ells portaran a la trobada les conclusions tarragonines en què han treballat aquestes últimes setmanes.



En aquesta trobada els infants i adolescents s’implicaran en el disseny de les polítiques d’infància tot compartint temes i elaborant un manifest amb les conclusions i propostes de tots els òrgans presents. El manifest es llegirà el dia 20 de novembre a Tarragona en l’acte de celebració del Dia Mundial de la Infància que està organitzant l’Ajuntament de Tarragona amb el Club del Tarraconins i els Jocs Mediterranis Tarragona 2017.