Detingut per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia i circular amb el carnet retirat

L'home circulava per la N-340 a l'alçada de Torreforta

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 13:41

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous un home de 54 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d’un delicte de conducció sota els efectes de l’alcohol i per conduir amb privació judicial del permís de conduir fins al juny de 2019. El conductor circulava per la N-340 a l’alçada del barri de Torreforta.



Una patrulla de Mossos d’Esquadra que estava fent un dispositiu de prevenció d’infraccions de trànsit i que estava aturada en un semàfor ha vist com un vehicle que venia darrere seu ha fet un cop de volant per entrar a Torreforta, sense senyalitzar la maniobra ni respectar el semàfor en vermell.



Els agents han aturat el vehicle i han fet la prova al conductor, que presentava símptomes d’anar begut. El resultat de la prova ha donat positiu amb 0,91 mg/l, gairebé quatre vegades la taxa màxima d’alcoholèmia permesa. Per altra banda, els agents també han vist que l’home circulava amb un carnet de conduir suspès judicialment fins al juny de 2019.En els darrers anys, el jutjat li havia retirat temporalment el carnet en dues ocasions més.



Els Mossos han detingut el conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària i han immobilitzat el vehicle. El detingut, després de declarar en dependències policials, ha quedat en llibertat a l’espera del judici.