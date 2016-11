Detenen un home en un prostíbul després d'atracar el pàrquing Battestini

L'autor dels fets, que es va emportar 400 euros, també va agredir el treballador de l'aparcament

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 09:49

La Guàrdia Urbana va detenir el passat 31 d’octubre un home per robatori amb violència i intimidació. Els fets es remunten a les 6.05h del mateix 31 d’octubre, quan un treballador del pàrquing Battestini del carrer Pere Martell va denunciar que havia estat víctima d’un robatori violent i que el lladre havia fugit corrents amb els diners que hi havia a la caixa, concretament 400 euros fraccionats en bitllets.



Els agents es van desplaçar fins al lloc dels fets per poder parlar amb l’home que havia patit el robatori violent, el qual tenia ferides al cap. La víctima va explicar que un home l’havia agredit per l’esquena, li havia donat diversos cops i l’havia tirat al terra. Tot seguit havia robat tots els diners que hi havia la caixa, un total de 400 euros, en bitllets de cinc, de deu i un de cinquanta euros. Per últim, la víctima va descriure als agents l’autor dels fets.



La patrulla també va parlar amb els taxistes que hi havia al costat del pàrquing Battestini per preguntar si havien vist fugir corrent un home amb aquelles característiques. Els homes van afirmar veure un individu que coincidia amb aquesta descripció pujant a un taxi fins a la plaça del Ponent. Posteriorment s’havia dirigit caminant cap al carrer del Gasòmetre.



La patrulla es va dirigir llavors, a causa de les seves sospites, a un pis de caire sexual, on van preguntar a la propietària i van poder localitzar el presumpte autor dels fets en una habitació amb una altra senyora. Els agents van escorcollar l’home i l’habitació, on van trobar sota una butaca els diners que coincidien amb els que s’havien robat a l’aparcament. A més, en una de les butxaques es va trobar una denuncia per un altre robatori amb violència en el pàrquing de l’avinguda Catalunya. Aquest podria haver estat obra de la mateixa persona, ja que havia estat realitzat amb el mateix modus operandi. Finalment els agents van detenir l’home per un delicte de robatori amb violència i intimidació.