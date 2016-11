CDC considera «ridícul i esperpèntic» l'anunci d'Alejandro Blanco

Abelló es queixa de la «imatge que està donant Tarragona»

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 13:47

Albert Abelló, portaveu de CDC a Tarragona ha opinat sobre l'anunci d'Alejandro Blanco que els Jocs Mediterranis podrien posposar-se i no celebrar-se l'any 2017. «Considerem ridícul i esperpèntic el fet que els Jocs Mediterranis no se celebrin l’any 2017. La ciutat de Tarragona està sent víctima d’una escandalosa mala gestió per part del govern socialista», ha esbotzat Abelló.



«Fa gairebé cinc anys que l’assemblea del Comitè General dels Jocs Mediterranis van atorgar a la nostra ciutat l’organització de l’esdeveniment esportiu i hi ha hagut temps més que suficient per poder fer les coses bé. Ara, a 240 dies de l’inici dels Jocs, diuen d’ajornar-los, quina imatge internacional està donant Tarragona?», ha afegit el portaveu



A més, Abelló ha posat exigències al Govern. «Si finalment no hi ha més remei que ajornar els Jocs Mediterranis, des del Grup Municipal de CDC exigim al govern espanyol un compromís ferm i per escrit de l’aportació dels 12 milions d’euros més els diners del cost que comporti el fet que l’esdeveniment esportiu no se celebri l’any 2017, ja que els costos operatius augmentaran. I aquest compromís per escrit ha d’arribar ja, aquest 2016».



«La mala gestió del PSC i el boicot del seu soci, el PP, han portat els Jocs al precipici», ha sentenciat.