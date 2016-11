Caos circulatori a l'avinguda de la República Argentina per unes obres

Un tram d'un carril tallat d'aquesta via ha provocat un gran embús a pràcticament tota l'avinguda

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 11:17

Caos viari aquest matí al centre de Tarragona. Un tram d’un dels carrils de l’avinguda de la República Argentina tallat per obres –gairebé tocant a la plaça Generalitat- ha causat grans retencions en pràcticament tota l’avinguda. L’embús s’ha produït perquè tots els vehicles que transitaven per aquesta via han hagut de passar pel mateix carril. Això s’ha agreujat amb la presència del semàfor i el pas de vianants, que no deixava que els cotxes circulessin amb fluïdesa.



Els vehicles que circulaven a primera hora del matí -entre les 7 i les 9- per l’avinguda s’han trobat que en el tram vallat encara no hi havia cap operari treballant en les obres ni tampoc hi cap Guàrdia Urbà que regulés el trànsit. Alguns dels conductors afectats per l’Embús amb qui ha parlat Diari Més han lamentat que no hi hagués cap agent regulant el trànsit, ja que consideren que el caos circulatori s’hagués pogut evitar amb la seva actuació.