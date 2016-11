Ballesteros, ambigu sobre la data de celebració dels Jocs

El president dels Jocs i alcalde només pot assegurar que Tarragona en serà l'organitzadora, però no confirma quan

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 14:23

Per primera vegada des que se sap que Tarragona oragnitzarà els Jocs Mediterranis del 2017, el president dels Jocs i alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, no confirma al cent per cent la data de celebració de l'esdeveniment.



Després de l'anunci d'Alejandro Blanco, que no estava segura la celebració dels Jocs al 2017, Ballesteros ha remarcat que «reafirmem que la ciutat de Tarragona i el Comitè Olímpic Espanyol compliran amb el compromís adquirit d'organitzar a Tarragona els Jocs Mediterranis».



En el comunicat enviat per Tarragona 2017, Ballesteros apunta que «qualsevol decisió en relació a la celebració dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 es pendrà de comú acord amb les institucios públiques que integren el Comitè Organitzador, i s'informarà oportunament». Aquí, no deixa clar quina serà la data de celebració, ja que encara s'haurà de debatre.



«Juntament amb el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis buscarem la millor solució en funció de l'escenari actual», conclou Ballesteros.