Arriba la primera Ruta 'Food Explorers' de Tarragona

Actualitzada 03/11/2016 a les 14:23

La millor tapa de Tarragona

Tarragona acull des d’aquest dijous 3 de novembre fins el proper diumenge 13 de novembre la I Ruta de la Tapa de Tarragona sota el nom «Food Explorers de Ruta». L’esdeveniment gastronòmic comptarà amb la participació de 26 establiments hostalers de la ciutat que oferiran les seves originals creacions gastronòmiques.«Food Explorers» és el nou concepte creatiu sota el qual conflueixen la cuina de fusió, les tendències emergents i el millor de la gastronomia tradicional. Per incentivar la participació dels bars i restaurants, s'ha posat a la seva disposició un assessor gastronòmic que els ha ajudat a dissenyar una proposta gastronòmica diferent, adaptada a cada establiment i pensada especialment per als seus clients. Com a novetat, també s'ha introduït la utilització d'utensilis originals per degustar les tapes, com ara escuradents orientals, recipients de bambú o pinces de sushi, entre d’altres.Algunes de les creacions que podran tastar els assistents seran la truita de moniato amb encenalls de pernil i allioli amb 4 pebres, rodó de patata i cranc, bunyols de bacallà, l'un farcit de gamba i l'altre de pop, injectats amb salses wow i tonyina de la costa amb escalivada, regada amb soja i mel. La tapa, juntament amb una cervesa San Miguel, tindrà un cost de 2,50 €.Els participants en la ruta podran triar la seva proposta preferida donant entre 1 i 5 punts a les tapes que degustin a través de www.estamosdetapas.com , on també podran consultar el llistat complet d'establiments participants. La creació més votada per un jurat professional serà distingida com Millor Tapa 2016 i a l'establiment guanyador se li atorgarà una placa commemorativa en reconeixement per la qualitat de la seva cuina.