Unes jornades a Tarragona analitzen les reformes sobre els drets del animals

La jornada comptarà amb la presència d'experts en veterinària

Actualitzada 02/11/2016 a les 18:25

El Col·legi d'Advocats de Tarragona acull aquest dijous una jornada, oberta al públic, per analitzar la reforma del marc legal sobre els delictes contra els animals i el seu procediment legal. La jornada comptarà amb la presència d'experts en dret i veterinària.



Es tracta d'una iniciativa de la secció de Dret Animal de l'ICAT en la que es detallarà l'impacte del maltractament animal, i permetrà als assitents debatre sobre la necessitat de col·laboració entre els diversos cossos de seguretat per combatre aquest delicte.



Es tractaràn temes com la realitat del Dret Animal, criteris objectius de maltractament als animals o instrucció de les denúncies i procediments. Les jornades seràn aquest dijous dia 3 a les 16:00 i divendres 4 a partir de les 11:00.