Un lloc de postal destrossat: la falta de manteniment a la punta del Miracle

El mur no ha rebut cap mena de manteniment des de fa anys, i els fanals han estat sabotejats

Actualitzada 02/11/2016 a les 00:55

La punta del Miracle es converteix uns dies a l’any en l’epicentre de totes les mirades pel concurs de focs artificials, però el que no veuen els milers de ciutadans és l’estat absolut de deixadesa que pateix l’indret. El mur principal que salva el desnivell amb les roques ha soportat diversos trencaments, alguns dels quals ja superen els tres metres de longitud. El més perillós és, que a sota d’aquest tancament de pedra, hi ha un camí, on els dies de bon temps, senderistes, esportistes i algun pescador que llença la canya al mar, transiten per entre les roques, sense saber de la debilitat de l’estructura que tenen a sobre dels seus caps.



A la part més endinsada al es pot comprovar com són desenes les pedres que han anat caient a la zona de roques. «Jo penso que és perillós, especialment pels nens petits, aquí venen moltes famílies a passejar perquè és un indret molt maco», apuntava ahir una ciutadana, la Sandra.



L’estampa no és nova, de fet qualsevol tarragoní pot comprovar mitjançant a través de diverses fotografies que, a l’octubre del 2014, l’espai es trobava exactament en el mateix estat de decadència que ara, però accentuat últimament, pel pas del temps.



L’única actuació que s’ha dut a terme, ha estat la col·locació de cinc tanques a la zona més malmesa. «Hi ha una deixadesa total, això és per les retallades de l’Ajuntament. Crec que falta personal de manteniment», remarcava el Juan, veí de Tarragona. Les herbes creixen al voltant dels bancs que hi ha per asseure’s. De fet, aquests no han patit una pintada com cal des de fa temps i el més destacat de tot plegat, és que els dos fanals dobles, encarregats d’enllumenar aquest últim tram a tocar de mar, han estat sabotejats.



Algun vàndal ha arrencat les tapes de la part posterior i ha tallat els dos cables que han d’alimentar a l’estructura. El mateix incívic, o d’altres, han dipositat pedres d’un tamany considerable al seu interior, i fins i tot es pot observar una caixa de petards buida. Això fa que passejar per aquest espai en caure el sol es converteixi en una activitat més aviat insegura, per la falta d’il·luminació.



Tot plegat, en un dels espais des d’on millor es pot observar la façana marítima del centre de Tarragona.



De fet es tracta d’un indret de postal, alguns espais televisius, com ara España Directo, de Televisión Española, han realitzat des d’aquest punt connexions en directe per mostrar i parlar de la ciutat.