Nou mesos de presó per robar el cable de quatre fanals del Camp de Mart

Els dos homes condemnats també hauran de pagar 1.771 euros d'indemnització per danys a l'Ajuntament de Tarragona

L’Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat a nou mesos de presó a dos homes de 28 i 31 anys i nacionalitat romanesa per robar el cable de diversos fanals de la zona del Camp de Mart de Tarragona, tal i com s’exposa en la sentència d’apel·lació dictada per la Secció Segona de l’organisme. A més, els autors d’aquest delicte també hauran de pagar una indemnització de 1.771 euros a l’Ajuntament pels danys.



Els fets es remunten al 28 d’abril del 2015, quan els dos homes van ser detinguts per la Guàrdia Urbana per robar 60 metres de cable elèctric de quatre fanals del Camp de Mart aquell mateix dia. L’Ajuntament va haver d’encarregar-se de reparar els danys, cosa que els va suposar un cost de 1.771 euros.



Els dos homes van expressar que el jutge no els havia deixat declarar al final del judici, per la qual cosa van demanar que s’anul·lés la sentència. L’Audiència però, va rebutjar la seva petició, ja que afirma que el jutge té la potestat de decidir l’ordre de les declaracions.