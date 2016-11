La CUP sol·licitarà la relació de llocs de treball del consistori per «evitar abusos de poder»

La moció serà presentada al ple d'aquest mes de novembre

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 16:36

El grup municipal de la CUP de Tarragona ha informat que sol·licitarà la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Tarragona al proper Ple d'aquest mes de novembre per evitar abusos de poder, que no es vulneri cap dret ni que se sobrepassin atribucions d’acord amb el lloc i càrrec laboral que s’ocupa.



La CUP assenyala que «mitjançant la relació de llocs de treball és possible tenir estipulades de forma clara les funcions i atribucions dels treballadors i treballadores municipals d’acord amb el lloc que ocupin», i recorden la resposta que es va obtenir per part de l'alcalde Josep F. Ballesteros quan la CUP van preguntar al ple del 17 de juliol de 2015 per què el consistori tarragoní no disposava de cap RLT: «S’està elaborant aquesta relació de llocs de treball, amb la valoració corresponent. No existeix cap termini. Quan abans, millor», sentenciava llavors Ballesteros.



Al Ple del 30 de novembre de 2015, els cupaires van reiterar la petició perquè «fonts del govern local van assegurar que abans de l’estiu de 2016 s’hauria elaborat la relació». Aquest mes de novembre, una nova moció presentarà dos punts: d’una banda, l’elaboració de la relació i, de l’altra, que el termini màxim per obtenir aquesta relació de llocs de treball sigui al gener del 2017.