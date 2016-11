L'oposició denuncia la falta de manteniment de Cala Romana i Camp Clar

CDC posa sobre la taula problemàtiques com la de les voreres trencades a Cala Romana i la de la pràctica sexual a la platja dels Capellans, mentre que Ciutadans denuncia la situació de deixadesa a Camp Clar

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 14:46

El portaveu de CDC a l’Ajuntament de Tarragona, Albert Abelló, ha reclamat aquest dimecres a l’equip de govern que posi fi a la degradació que està patint Cala Romana, on asseguren que fa molt anys que «no s’ha invertit res». Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans a Tarragona, Rubén Viñuales, també ha lamentat «la falta de voluntat política en el manteniment de barris», després de reunir-se amb els veïns del barri de Camp Clar davant les queixes del mal estat de la zona.



En el cas de la reivindicació de CDC, Abelló ha posat de relleu l’asfalt degradat i les voreres trencades de la urbanització de la zona de Llevant, així com «l’estat lamentable, sense manteniment i amb brutícia acumulada» de les zones verdes. També ha recordat que els veïns demanen des de fa molts anys finalitzar el parc infantil, instal·lar una marquesina a la parada d’autobús ubicada a la N-340, el soterrament del cablejat elèctric i el telèfon i la instal·lació de càmeres de videovigilància. Per altra banda, ha posat de manifest el fet que la problemàtica de la pràctica sexual a la platja dels Capellans continua vigent, a més de posar sobre la taula el mal estat de la riera i el pont d’accés a la platja de l’Arrabassada.



Pel que fa a Ciutadans, el grup polític ha titllat la situació de Camp Clar «d’inacceptable» després de reunir-se amb els veïns del barri, que han efectuat queixes sobre l’estat actual de les infraestructures, el clavegueram, el mobiliari urbà i l'absència d'un manteniment de les zones verdes. «Els problemes de Camp Clar són els problemes de la majoria de barris de la ciutat: la falta d'inversió, la sensació d'abandó per part de l'Ajuntament i la desafecció amb Tarragona centre», ha afirmat Viñuales. El portaveu ha reiterat l'aposta del grup polític per «un pla de xoc per als barris de Tarragona que posi fi a la situació de deixadesa actual».