«L'essencial és dignificar l'art de la màgia i poder-ho transmetre a la gent»

El Festival Teatre Màgic inaugura aquest dissabte la seva 10a edició amb un espectacle al Teatre Metropol

Actualitzada 02/11/2016 a les 19:13

La màgia torna a Tarragona i la Canonja un any més amb la desena edició del Festival Teatre Màgic del 5 al 27 de novembre. Un esdeveniment que porta a les dues poblacions els millors espectacles d'il·lusionisme i màgia del país aptes per a tots els públics, però especialment pensats per als adults. Entre ells destaca la cloenda, que anirà a càrrec de Pep Bou amb l'espectacle de bombolles 'Experiències' el 27 de novembre. El programa complet es pot consultar a través del següent enllaç

—Molt positiva, en aquests deu anys el festival ha anat creixent, sempre apostant per la qualitat. Actualment participen el Teatre Tarragona, Metropol, Sala Trono, El Magatzem, l’Espai Kesse, Castell de Masricart i l’escola de La Canonja. Tots ells programant espectacles màgics de diferents formats.—Una selecció dels il·lusionistes més destacats de l’actualitat que en algunes ocasions presenten el seu espectacle per primera vegada a Catalunya, hi ha un gran ventall de propostes que fusionen la màgia amb el teatre, el clown i els titelles. En el programa hi ha espectacles per a adults i familiars que poden consultar a la web del www.teatremagic.es —Aquest any hem creat el Premi Teatre Màgic que rebrà la Companyia Mag Edgard en reconeixement a la seva trajectòria ascendent dins el món de la màgia. Penso que tots els espectacles que participen en el festival són destacats, per això cada any fem una tria molt acurada de totes les propostes que ens arriben perquè el nostre públic fidel participi d’aquesta experiència un any més.—És un dels artistes que a mi em fa molta il·lusió que vingui al desè Teatre Màgic, en Gaetan és una autèntica estrella de la màgia, un mag molt creatiu i de gran prestigi a nivell mundial que a més ha inventat una gran quantitat de jocs de màgia que molts il·lusionistes tenim en repertori i fem servir en les nostres actuacions. Serà un luxe que el públic de Tarragona i La Canonja gaudeixi del seu art.—No és fàcil perquè cada teatre té unes característiques diferents i un públic molt específic en alguns casos, en tots aquests anys hem trobat la fórmula per oferir un programa variat per a tot tipus de públic.—Suposo que després de tants anys dedicat a la màgia i impulsant l’il·lusionisme a la província de Tarragona per donar-li el prestigi que es mereix, escrivint llibres de màgia per a públic profà i mags professionals poc a poc van arribant els reconeixements. En el meu cas això no és important, per a mi l’essencial sempre és dignificar l’art de la màgia i poder-ho transmetre a la gent.—Ha de sorprendre, ser visual perquè qualsevol persona es pugui sorprendre i sobretot ser original. Si a més, té tocs de comèdia, és la combinació perfecta per captivar al públic i per uns moments deixar-se emportar per l’art de l’encanteri.—Un espectacle per a tots els públics de màgia i stand-up comedy amb la finalitat de gaudir d’una estona molt entretinguda veient alguns efectes de màgia molt sorprenents que permetran al públic assistent viure la màgia de ben a prop.