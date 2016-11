El Seminari de Tarragona acull el cicle musical JaVeus de l'11 al 13 de novembre

Comptarà amb les actuacions de Lu Rois, David Philips, Araiana Abecasis i Olga Pes

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 15:42

El cicle musical JaVeus tindrà lloc al Seminari de Tarragona el cap de setmana de l’11 al 13 de novembre. Es tracta de quatre concerts de veus d’autor en format acústic i íntim que protagonitzaran Lu Rois, David Philips, Araiana Abecasis i Olga Pes. Les actuacions musicals, d’entrada gratuïta i aforament limitat, tenen com a objectiu la recerca, promoció i difusió de talents musicals locals o sovint poc coneguts.



L’encarregada d’inaugurar el cicle serà la compositora, pianista i cantant Lu Rois, que actuarà divendres 11 de novembre a les 20.30h. Dissabte serà el torn del músic multi-instrumentalista, compositor i productor David Philips, que actuarà a les 12h, i d’Ariana Abecasis i les seves Philosophades a les 13h, on el públic podrà gaudir d’un vermut patrocinat per Miró entre concerts. El cicle acaba diumenge a les 12.30h amb el concert d’Olga Pes i el seu darrer disc Buenestado. Per aquest concert cal retirar les entrades prèviament al Seminari de Tarragona els dies 11 i 13 de novembre.