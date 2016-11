El Joan XXIII posa en marxa una Unitat Territorial de Peu Diabètic

El servei pretén millorar l’assistència dels pacients amb diabetis per tal de disminuir el nombre d’amputacions

02/11/2016

L’Hospital Joan XXIII inicia la Unitat Territorial de Peu Diabètic, un servei que realitza un seguiment i control del peu de risc amb l’objectiu de reduir el nombre d’amputacions. Aquesta unitat depèn de la Secció d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital i es coordina amb la Unitat de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. La consulta inicialment obrirà tres dies a la setmana de 11 a 15h però es preveu augmentar l’activitat fins a oferir-la de forma diària. Es preveu que s’atenguin 2.000 pacients l’any.



Els pacients que podran visitar-se en aquesta consulta són persones amb una deformitat anatòmica o amb una alteració sensitiva i/o vascular que afavoreix lesions ulceroses o úlceres que requereixen cures. El coordinador de la Unitat de Peu Diabètic del Joan XXIII, Graciano García, exposa que la mesura més eficaç per a aquests pacients «és fer un seguiment i un control del peu de risc, que són els casos que han d’arribar a aquesta consulta». L’encarregada de detectar aquests pacients i derivar-los a la unitat és l’atenció primària. «La malaltia no és gaire simptomàtica, per la qual cosa és molt important la funció del podòleg», afirma Garcia.



Amb aquesta Unitat es descongestionen tant les urgències com els ingressos hospitalaris, ja que molts pacients no hauran d’estar ingressats sinó que podran estar a casa i ser controlats des de la consulta del peu diabètic. Això facilita també una atenció més eficient i una millora en l’accessibilitat dels pacients. La Direcció de l’Hospital preveu consolidar la Unitat a principis de 2017. Cal remarcar la importància que tindrà en la nova Unitat la infermera Montse Segarra per fer-hi les cures.