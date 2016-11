Detinguda per agredir a la seva exparella mentre es feia un selfie i intentar fugir dels agents

Els fets van succeir el passat 1 de novembre a la matinada en el portal d'un local d'oci de la Part Alta

02/11/2016

Una patrulla de la Guàrdia Urbana va detenir aquest 1 de novembre a la matinada a la Part Alta una noia per un presumpte delicte de maltractament en àmbit de la llar, resistència i desobediència a agents de l’autoritat.



Dues noies i un noi van requerir la presència dels agents a les 4.30h de la matinada, a qui van explicar que havien estat agredits per una noia vestida amb una disfressa de color vermell, la qual era la parella d’una de les agredides fins feia pocs dies. Concretament la noia els va colpejar quan el grup intentava fer-se una selfie en el portal d'un local d'oci, causant lesions en la seva ex parella i la resta d’acompanyants.



Els denunciants van identificar en el moment en què parlaven amb la Guàrdia Urbana a l’autora dels fets, que es trobava al carrer Portalet. Els agents van voler identificar-la, però ella es va negar a fer-ho mostrant la voluntat de marxar del lloc. Finalment la Patrulla va poder identificar-la i va comprovar que tenia un esbrinament de domicili i una citació del Jutjat d’Instrucció número 6 de Tarragona.



Els agents van haver de subjectar la presumpta agressora, que va intentar marxar del lloc tot oferint molta resistència. Finalment va ser detinguda per un presumpte delicte de maltractament en l’àmbit de la llar, resistència i desobediència als agents de l’autoritat, ja que la víctima va manifestar la intenció de denunciar les agressions.