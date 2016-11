Denuncien la presència de rates al carrer Doctor Zamenhoff

Una veïna enregistra una rata de grans dimensions a la zona de contenidors, al costat del carrer Caputxins

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 11:47

La plataforma Tarragona Denúncia, creada com a grup públic de Facebook, ha publicat un vídeo en el qual es pot veure una rata de dimensions considerables passejant per un espai de contenidors al carrer Doctor Zamenhoff de Tarragona.



L'enregistrament, fet amb un mòbil, es va fer el dia de Tot Sants i es pot veure com la rata gairebé ni s'immuta per la presència de la veïna que la grava. També es pot comprovar que la brossa està present per terra.



El vídeo s'ha penjat a les xarxes amb aquest text:

«Fauna urbana a les 16:00 h d'avui. Carrer Dr. Zamenhoff amb Caputxins, Tarragona.

Fauna que, si no es donen les condicions de brutícia i poca higiene, ni prolifera ni apareix. I menys a plena llum del dia.»