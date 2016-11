Denuncien un conductor aturat a l'accés de la platja llarga per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia

Els fets van succeir el passat 1 de novembre a les 3.05h de la matinada

Una patrulla de la Guàrdia Urbana va observar el passat 1 de novembre a les 3.05h de la matinada com un turisme Renault estava aturat a l’accés de la platja Llarga i al mig del carril de circulació sense cap senyal d’averia. En acostar-se al vehicle, van observar que el motor estava en marxa i el conductor estava mig estabornit amb les mans al volant.



Els agents van obrir la porta del turisme per comprovar que l’home estès en bon estat i van observar que es trobava sota els efectes de l’alcohol. A continuació la unitat d’atestats va fer-li el control d’alcoholèmia, que va donar un resultat d’1,02 mg d’alcohol/litre d’aire expirat, per la qual cosa van realitzar les diligències i denúncies corresponents.



Finalment la grua va retirar el vehicle, moment en què es va observar que el pneumàtic de la roda davantera Esquerra del turisme estava esmicolat, probablement a causa de circular durant molt de temps amb la roda punxada.