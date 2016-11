CaixaFòrum Tarragona obre la mostra dedicada a Joaquín Sorolla

L'exposició està constituïda per 120 obres, entre dibuixos, quadres i notes de color

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 14:09

Sorolla. Apunts a la sorra, es podrà veure a partir d'aquest dimecres al vespre al CaixaFòrum Tarragona. Es tracta d'una exposició que descobreix al públic una faceta poc coneguda d’un dels pintors més universals: Joaquín Sorolla i la seva producció com a dibuixant.



Produïda per la Fundación Museo Sorolla amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, Sorolla. Apunts a la sorra arriba a Tarragona després del seu pas per CaixaForum Girona i CaixaForum Lleida, on ha estat visitada per més de 42.000 persones. L’exposició, comissariada per Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, es va poder veure en primer lloc en el centre madrileny.



L'exposició es podrà visitar a Tarragona fins le pròxim 5 de març de 2017 i l'horari és, de dilluns a dissabte, de 10 a 20 h i els diumenges i festius, d’11 a 14 h.



Sorolla. Apunts a la sorra mostra un aspecte poc conegut de la seva producció: els dibuixos que feia a l’aire lliure com a exercici artístic despreocupat, i que sovint acabaven inspirant les seves pintures. La mostra contraposa dibuixos i notes de color amb alguns dels olis més coneguts del pintor valencià, i d’aquesta manera permet una aproximació diferent a la seva pintura. Així, es descobreixen aspectes nous en les seves grans obres i es ressegueixen els passos que feia des de les primeres línies o impressions fins als detalls finals dels llenços.



Constituïda per 123 obres, entre dibuixos, quadres a l’oli i notes de color de totes les èpoques de la seva producció, la mostra dóna a conèixer als visitants la llibertat que va trobar l’artista en el dibuix a l’aire lliure i els paral·lelismes amb la seva pintura. Es tracta de l’exposició més completa que s’ha dedicat mai a aquest aspecte de l’obra de l’artista, gràcies a la selecció feta a partir de la col·lecció de més de 5.000 dibuixos que conserva el Museo Sorolla.