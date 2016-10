La nit de Halloween se salda amb un contenidor cremat a l'avinguda Ramon i Cajal

El bar del davant no ha pogut obrir amb normalitat a causa de l’acumulació de fum al seu interior

La matinada de Halloween ha acabat a Tarragona amb un contenidor d'envasos calcinat. A les 6.59 del matí, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'incendi al carrer Alguer (entre Ramon i Cajal i la TAP). Una dotació s'ha desplaçat al lloc dels fets i ha pogut extingir l'incendi ràpidament. El succés no ha causat danys als vehicles propers, però ha ocasionat que el bar Pacharan, situat entre els números 13 i 15 d'aquesta via, i just davant de l'illa de contenidors, no hagi pogut obrir amb normalitat.



«Quan he obert m'he trobat el local ple de fum, no s'hi podia ni veure de l'espessor. He hagut de posar en marxa els sistemes de ventilació. El problema és que tenim la sortida i l'entrada dels aparells just al davant dels contenidors», apuntava Zuleyka, la cambrera de l'establiment. A primera hora del matí, la treballadora ha hagut de netejar l'accés a l'establiment, que es trobava ple de cendra i restes de trossos cremats del contenidor, i ha hagut de comprovar que la façana no havia patit cap mena de dany.



Curiosament, tot i que el contenidor ha quedat molt afectat i al seu interior encara quedava aigua de la utilitzada per a l'extinció del foc, alguns veïns han seguit dipositant deixalles al llarg del matí.