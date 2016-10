Una cinquantena de persones reivindiquen el veganisme a Tarragona

L'acte s'ha celebrat aquest diumenge 30 d'octubre en motiu del Dia Internacional del veganisme

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 10:17

La Plaça de la Font de Tarragona ha acollit aquest diumenge 30 d’octubre al migdia una concentració reivindicativa en motiu del Dia Internacional del veganisme, el qual se celebrarà el proper 1 de novembre. En l’acte, convocat per activistes, militants i simpatitzants del Camp de Tarragona, ha comptat amb una cinquantena de participants.



Durant l’acte s’ha llegit el manifest unitari del veganisme a Tarragona i s’ha desplegat una pancarta on s’hi llegia «Ni dieta, ni moda, ni negoci, ni compassió! El veganisme és l'eina política contra tota opressió!». Per últim, s’han cridat una sèrie de consignes a favor de l'alliberament animal i mediambiental.



La pròxima acció es realitzarà el 10 de desembre, a la plaça del Mercadal de Reus, en motiu del Dia Internacional de defensa dels drets dels animals humans i no-humans.