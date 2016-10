Tarragona 2017 encara no ha arribat al 50% dels patrocinadors necessaris

A menys de vuit mesos de la inauguració, els Jocs no aconsegueixen engrescar les empreses, ni als ciutadans

Actualitzada 31/10/2016 a les 00:18

Fent amics



En el següent gràfic interactiu es poden comprovar les xifres conegudes relatives a les donacions i els patrocinis. Es tracta de xifres basades en la informació apareguda als mitjans de comunicació i en els pocs documents que són accessibles des del portal de transparència de què disposa la Fundació Tarragona 2017 per mitjà de la pàgina web dels Jocs.

(Passant per sobre de cada logotip es poden veure les dades)

Tarracvs fa figa a les xarxes

El compte enrere per la celebració dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 ja té un set al davant. És a dir, falten menys de 8 mesos perquè la ciutat visqui l’esdeveniment esportiu més important dels últims anys. La magnitud de l’esdeveniment i la mobilització de personal així ho indiquen. El que sembla força evident, però, és que to tot i ser una cita esportiva molt important, no serà com se l’havien imaginat els responsables polítics municipals quan es va conèixer la designació de la ciutat.La crisi econòmica que s’arrossega des del 2008 i factors polítics han impedit fins ara que els Jocs siguin el projecte de cohesió i d’enaltiment ciutadà que segur tenien previst des de les formacions polítiques implicades en el govern municipal. No s’ha aconseguit motivar els ciutadans tarragonins (i encara menys els de les localitats veïnes que també acolliran seus olímpiques), i ha estat una odissea aconseguir que les administracions públiques assegurin una aportació econòmica adequada a les necessitats de l’esdeveniment. De fet, encara està en discussió com i quan arribaran els diners compromesos des del govern estatal.L’altra pota del finançament és les aportacions privades, ja sigui en forma de donació o de patrocini. L’organització dels Jocs establia en 30 milions d’euros la quantitat necessària per garantir el funcionament de l’esdeveniment. La passada setmana l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, president de la Fundació Tarragona 2017, reunia els representants de les empreses patrocinadores i els explicava com estava avançant el projecte dels Jocs. I la realitat és que, quan falten menys de 8 mesos, encara no s’ha cobert el 50% de les necessitats de patrocini. En concret, estem al 48%. Això representa molt poc més del que s’havia anunciat al juny, que eren 12 milions d’euros, és a dir, el 40%, una xifra que va obligar a anunciar que es retallaria el pressupost previst pel 2016 per l’operativa de Tarragona 2017.Aquest pressupost operatiu per als 2016 era tot just de poc més de 7,6 milions d’euros i, entre d’altres coses, presentava com a pendents de negociar amb nous ‘esponsors’ uns 2,3 milions d’euros, amb marques com Mercadona o Catalana de Occidente com a possibles noves aportacions privades que, hores d’ara, encara no s’han concretat. Agbar ha estat l’última gran aportació com a patrocinadora dels Jocs i la resta són incorporacions a l’apartat d’ ‘Amics de Tarragona 2017’. En concret les darreres ha estat la Granja Gaià i la Cooperativa de Falset-Marçà.En l’apartat de la imatge, els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 tampoc no han aconseguit el nivel de repercussió que cal esperar per a un esdeveniment d’aquestes característiques. Ho exemplifica la figura de la mascota dels Jocs, ‘Tarracvs’, una avellana amb potes i casc de romà. El perfil fals que hi ha ha Twitter té més seguidors que l’oficial, i les crítiques que ha rebut i les situacions ridícules que ha protagonitzat han provocat que fins i tot la seva representació física —el ninot que apareix quan hi ha actes de promoció o relacionats amb Tarragona 2017— s’hagi hagut de retocar, de manera que cada vegada s’assembla menys al dibuix del nen que va guanyar el concurs per triar la mascota.Les xarxes socials han estat especialment cruels amb la figura de Tarracvs i és a les xarxes on hi ha una competició que, ara mateix, Tarragona 2017 sembla que està perdent. Un exemple és el concurs que es va organitzar per la gira ‘Déjate Llevar’ i que estava vinculada als Jocs. Es sortejaven dos lots de merxandatge (una bossa, una samarreta i unes ulleres). Per fer-ho només calia compartir una imatge del concert que es va fer a Bonavista amb l’etiqueta #josócTGN2017 . El concert va omplir, Tarracvs va sortir a l’escenari i menys de cinc persones van utilitzar l’etiqueta. A Facebook, Tarragona 2017 no arriba als 7.200 seguidors i són menys encara (5.968), els de Twitter.Queden menys de 8 mesos pels Jocs i encara molta feina per fer.