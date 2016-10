'El Festival més petit de tots' torna a Tarragona

Els infants de 0 a 5 anys podran gaudir de les obres 'Ondersteboven' (Capgirat) i 'Là où j'habite' (Allà on visc) els propers 6 i 19 de novembre

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 11:09

Teatres de tardor inclou un any més en la seva programació El Festival més petit de tots, que engegarà el proper diumenge 6 de novembre. L’obra que es presentarà al Teatre Tarragona en dues sessions, a les 12 i a les 17h i recomanat per infants d’1 a 5 anys, és Ondersteboven (Capgirat), que s’endinsarà al món dels infants a través del teatre i la música.



La segona proposta d’aquest festival arribarà el 19 de novembre al Teatre Metropol a les 12 i a les 17h. Es tracta de Là où j’habite (Allà on visc), un espectacle recomanat per a infants de 2 a 5 anys en el qual dues titelles es faran diverses preguntes sobre el cos, la casa, la ciutat i el planeta.



El Festival més petit de tots, creat fa dotze anys a Sabadell, mostra els millors espectacles internacionals, nacionals i contemporanis destinats a la franja d'edat de 0 a 5 anys. Enguany, la 12a edició del festival se celebra a 11 ciutats i 14 teatres.