Esteve Ortiz es postula com a únic candidat per dirigir la Confraria Pescadors

L’altre aspirant a Patró Major va quedar exclòs durant la primera fase electoral del divendres

Actualitzada 30/10/2016 a les 20:07

Tot sembla indicar que l’actual president de la Confraria de Pescadors, Esteve Ortiz, continuarà al capdavant de l’entitat, després que el passat divendres quedés fora de l’assemblea general l’altre candidat a Patró Major, Agustí Bondia.



La jornada electoral, que va tenir lloc divendres, va acabar amb alguna sorpresa. En un principi, el serrallenc Agustí Bondia es postulava com a president de la Confraria, enfrontant-se amb l’actual Patró Major, Esteve Ortiz. Però per poder presentar la seva candidatura, primer havia de superar la fase inicial del procés electoral, que consistia a ser escollit entre els 52 membres de la junta general. Per sorpresa de la gran majoria de pescadors, Bondia no va sortir escollit, un fet insòlit tenint en compte que en les passades eleccions, –ara fa quatre anys–, va quedar en posicions molt superiors. «Era complicat quedar-me fora de l’assemblea, però així ha estat. Tot em resulta una mica estrany», assegura Agustí Bondia, qui va afegir que «volia saber si rebria el suport i m’he emportat una desagradable sorpresa». Bondia presentava un projecte «ple d’il·lusió», en què «el Patró ha de ser el primer a donar exemple posant-se la granota de treball». Ajustar el personal a les seves necessitats o controlar el mercat eren alguns dels punts del projecte de Bondia. Però ara tot això s’ha convertit en fum, després que no sortís escollit entre els 52 membres de l’assemblea.



Així doncs, l’actual president de la Confraria, Esteve Ortiz, es postula com a únic candidat per encapçalar la institució pesquera, sempre i quan, en el termini de quinze dies, no es presenti ningú més. Ortiz presenta una candidatura «continuista, posant ordre en qüestions com l’espai on s’apilen les xarxes», explica l’actual president. Per altra banda, la renegociació pel contracte amb Pescanova i buscar solucions per la pèrdua de flota també són alguns dels punts de la candidatura d’Ortiz.



La convocatòria electoral que va tenir lloc divendres va comptar amb una gran participació: dels gairebé 190 pescadors censats, van acudir a les urnes 120. A partir del dia 2 de novembre, s’obrirà el termini per presentar les candidatures i, el pròxim 11 de novembre, haurien de celebrar-se les eleccions a Patró Major. Però tot apunta que Ortiz serà l’únic candidat i que, per tant, no farà falta celebrar eleccions. Tot i així, fins al dia 11 de novembre, no es nomenaran els dos vicepresidents i el capítol.