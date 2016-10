Dispositius per facilitar l'accés al cementiri de Tarragona per Tots Sants

Fins al dia 2 s'obrirà l'accés pel camí del Llorito, amb horari de 9 a 19 h

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha previst un dispositiu especial en els accessos al Cementiri l'1 de novembre, per tal de facilitar la mobilitat de vehicles i vianants.Pel que fa a la regulació del trànsit, els sentits de circulació per accedir en vehicle no variaran respecte a l'ordenació normal.Es permetran 4 línies d'estacionament per a les visites al Cementiri al vial del túnel que creua per sota l'autovia de circumval·lació A-7 entre el carrer les Arcades i la rotonda del Cementiri.Pel que fa al transport públic, l'EMT durant l'1 de novembre duplicarà el servei de la línia 6 durant l'horari de visita al cementiri, des de la parada Pere Martell a la parada Aqüeducte.Quant als horaris d'obertura del Cementiri, aquest estarà obert fins al 2 de novembre en horari de 9 a 19 hores ininterrompudament.Els dies 1 i 2 de novembre, s'obrirà la porta d'accés des del Camí del Llorito, davant del pàrquing dissuasiu.