La Bicicletada Popular aplega unes 3.000 persones a Tarragona

Actualitzada 30/10/2016 a les 17:51

La Bicicletada Popular de Tarragona ha tornat a convertir-se en una jornada única, tant pel nombre de participants com per la possibilidad de gaudir de la nostra ciutat anant conjuntament sobre rodes. Enguany l'acte s'ha traslladat de data de forma excepcional però això no ha impedit que fos tot un èxit gràcies al patrocini del Port de Tarragona, la Tàrraco Arena Plaça i Repsol. L'organització ha comptat més de 3.000 participants amb dorsal entre la cursa d'adults i la dels més petits.



El clima ha acompanyat la jornada esportiva, a la qual s'ha donat els dos trets de sortida per part de la consellera d'Esports, María Isabel Negueruela, amb la cançó "Junts" de l'artista Jordi Ninus que ha cedit l'obra per aquest esdeveniment esportiu i que ha sonat durant els primers metres de la cursa. En el cas dels adults, els primer ciclistes han finalitzat la cursa amb un temps d'una hora i 10 minuts aproximadament. En el cas dels més petits han trigat 15 minuts aproximadament a completar el circuït.



Durant el recorregut no hi ha hagut cap incidència a destacar. Els participants a l'arribada han estat obsequiats amb una bossa amb aliments, beguda i la samarreta corporativa d'aquesta edició. Un cop han arribat tots els ciclistes s'han sortejat més de 50 premis dalt de l'escenari amb les autoritats i la presència de Tàrracus, la mascota dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017, com a mà innocent. Entre els premis que s'han sortejat hi havia entrades per a espectacles musicals, de teatre i monòlegs, estades de hotel, bicicletes i material d'esports i lots de cava/vins i tastos al Celler de Nulles.