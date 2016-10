Ballesteros: «Vam tenir dubtes sobre si se celebrarien els Jocs del 2017»

Així ho va assegurar el batlle, dijous, durant un sopar

Redacció

Actualitzada 28/10/2016 a les 20:30

Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, va sorprendre aquest dijous assegurant que «vam tenir dubtes sobre si es podrien celebrar els Jocs Mediterranis del 2017». El batlle sempre havia manifestat que no hi havia d'haver cap dubte al respecte, però va reconèixer que sí s'havia posat damunt de la taula aquesta possibilitat.



Ho va fer en el setè sopar col·loqui del grup d'opinió Tarraco Activa, on hi van prendre part d'altres polítics.