Les obres de l'Anella Mediterrània estan al 40%

Així ho assegura l'alcalde Ballesteros en el marc de la visita d'un grup de diputats a la zona

Redacció

Actualitzada 28/10/2016 a les 17:21

La Diputació de Tarragona, a través d’una representació dels membres de la corporació, ha realitzat aquest matí una visita a les obres de l’Anella Mediterrània de Tarragona 2017. L’espai, situat a Campclar, es convertirà en l’epicentre esportiu de la competició i formarà part del llegat dels Jocs Mediterranis. L’alcalde i president del Comitè Organitzador dels Jocs, Josep Fèlix Ballesteros; i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; han encapçalat la visita, que ha comptat amb la presència de disset diputats.



L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha agraït el suport incondicional de la Diputació de Tarragona amb els Jocs i ha destacat que «les obres d’urbanització de l’Anella Mediterrània estan complint els terminis previstos i ja estan al 40% de la seva execució. Aquesta serà una obra cabdal pel futur de Tarragona i tot el territori. Serà un punt d’atracció i concentració per a tots els ciutadans, i és fantàstic que puguin gaudir d’un espai d’aquestes característiques».



Per la seva banda, el president de la Diputació, Josep Poblet, ha subratllat que «la col·laboració entre les institucions a l’entorn d’un esdeveniment tan rellevant com els Jocs Mediterranis representa una oportunitat única pel Camp de Tarragona que permet, alhora, aprofundir en el seu equilibri i cohesió».