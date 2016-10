La Xarxa Santa Tecla estudia obrir un centre sociosanitari als Caputxins

La Junta de Govern Local d'aquest divendres ha d’aprovar el pla especial per a l’ampliació dels usos d’aquest equipament que ha estat religiós i educatiu

Actualitzada 27/10/2016 a les 22:46

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla està estudiant obrir un centre sociosanitari en l’immoble de l’església de Sant Antoni de Pàdua Pares Caputxins, situat a la Rambla Nova. De fet, un dels punts de la Junta de Govern Local d'aquest divendres és l’aprovació inicial del pla especial per a l’ampliació dels usos d’aquest equipament que, fins al moment, ha funcionat com un espai educatiu i religiós.



Des de la Xarxa Santa Tecla expliquen que «encara no hi ha un projecte concret, però fa temps que es va demanar el canvi d’usos d’aquest espai que, durant diversos anys, vam cedir a la Generalitat perquè ho pogués llogar a l’Escola Oficial d’Idiomes». En aquest sentit, però, tenen clar que les quatre plantes de la seva propietat no es convertiran en un CAP o un petit hospital, sinó que podrien esdevenir un centre de menors, una residència o pisos tutelats, per exemple.



Cal recordar que l’Escola Oficial d’Idiomes va ocupar l’edifici dels Caputxins –el que se suposava que havia de ser de manera provisional– durant 21 anys. Atès el deteriorament de l’immoble, qualsevol nova instal·lació requerirà inversions de millora.