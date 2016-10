Gairebé un centenar de persones es manifesta per reivindicar millores als barris

Tallen la ciutat i van des de la rotonda de Torreforta fins a l'Ajuntament

Actualitzada 28/10/2016 a les 19:56

Gairebé un centenar de persones ha tallat el trànsit en diversos punts de la ciutat de Tarragona amb motiu d'una manifestació que volia reivindicar millores als barris de la ciutat.



Començant per la rotonda de Torreforta de la T-11, els manifestants han entrat a la ciutat, han passat per Vidal i Barraquer i han acabat a l'Ajuntament, on han cridat als quatre vents «volem que es dignifiquin els barris».



Segons va destacar Antoni Peco, president de la Federació de Veïns, «volem que es tinguin en compte els barris. Hi ha situacions que són insostenibles». «No se'n recorden de nosaltres, però sí de posar un tòtem genant», ha apuntat, al seu pas pel Parc Cenral.



Entre d'altres reivindicacions, destaquen la demanda de bons asfaltats, actuacions en jardins i parcs i que «l'espai públic mantingui la qualitat necessària que permeti les relacions socials entre veïns».