Fins a 24 identificats i una desena de denúncies en una operació policial a Bonavista

La Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana van treballar plegats aquest passat dijous al vespre

Redacció

Actualitzada 28/10/2016 a les 14:20

Una operació policial conjunta entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona i Policia Nacional, juntament amb Inspecció de Treball, al barri tarragoní de Bonavista va acabar, aquest passat dijous, amb 24 persones identificades, 7 vehicles identificats, i 10 denúncies realitzades.



L'operació va començar al voltant de les 7 de la tarda, i tot i que no hi va haver cap detingut, es van realitzar més d'una quarantena d'actuacions. Pel que fa a les denúncies, tres d'aquestes van ser realitzades pel Servei Català de Trànsit, referents a vehicles. Tres més les va dur a terme el cos de Mossos d'Esquadra per tinença de substàncies estupefaents: en dos casos per possessió de marihuana per consum propi, i en el tercer cas per tinença de haixix pel mateix objectiu. La segona denúncia tramesa per Mossos va ser una infracció d'un ciutadà per «negar-se a identificar-se quan se li va requerir», segons comuniquen des del cos policial.



La Guàrdia Urbana va obrir tres actes més. En aquest cas, una va ser un comís de productes falsificats. La segona una infracció en un establiment, i la tercera una denúncia per un test de drogues. L'operació policial va ser força visible al vespre al barri tarragoní, i va durar fins ben entrada la nit.