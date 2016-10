El Joan XXIII planificat per la Generalitat: nou centre o només una ampliació?

El director territorial de Salut a Girona valora en 200 MEUR fer un nou Trueta mentre que a Tarragona afirma que es farà una ampliació

Redacció

Actualitzada 28/10/2016 a les 12:42

El conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, va presentar fa poques setmanes el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona. En el capítol de les inversions, el document del Pla estableix la construcció d'un nou Hospital Joan XXIII a la ciutat de Tarragona, amb una partida dedicada de 48 milions d'euros. Segons les previsions presentades per Salut, l'any vinent es farà el concurs d'idees per l'adjudicació del projecte. I segons les mateixes previsions, el nou hospital estarà en funcionament d'aquí a cinc anys, l'any 2021.



Són suficients 48 milions per a construir un nou hospital? Els terrenys ja estan disponibles i no tindran cap cost, perquè es troben dins l'àmbit que ja ocupa el centre hospitalari, però un equipament com l'hospital representa un cost molt elevat.



Sense anar més lluny, aquesta setmana, el director territorial de Salut a Girona, el doctor Miquel Carreras, era entrevistat a Catalunya Ràdio i va ser preguntat pel futur nou hospital que també en un futur ha de substituria l'actual Josep Trueta. En relació a l'anunci realitzat pel conseller Comín sobre el nou hospital de Tarragona i un suposat retard pel de Girona, el doctor Carreras s'hi referia com a «dos conceptes diferents. Una cosa és el de Girona, un nou hospital amb un nou edifici en una ubicació diferent amb un cost aproximat de 200 milions d'euros i l'altra, l'ampliació, amb un nou edifici al costat del mateix hospital, amb un cost d'uns 48 milions». I afegia, «no estem parlant del mateix».