Ferran Bel: «El PP és qui trenca el consens en rebutjar mesures com la PNL»

Bel assegura que el PP no podrà aprovar els pressupostos generals sol i confia que la resta de partits es mantinguin a favor de la modificació pressupostària

Actualitzada 28/10/2016 a les 16:48

«No és PDECat qui trenquem el consens, sinó que és el PP». Així de contundent s'ha mostrat el diputat per Tarragona del PDECat, Ferran Bel, aquest divendres en una roda de premsa que ha servit per tractar la Proposició no de Llei (PNL) impulsada pel PDECat al Congrés de Diputats i aprovada el passat dimarts, amb el recolzament de tots els grups tret del Partit Popular. Aquesta PNL pretén garantir els 12 milions d'euros 'promesos' per l'Estat -3 milions per la piscina i 9 pel certamen en general- pels Jocs Mediterranis Tarragona 2017.



Segons Bel, amb el rebuig d'aquesta PNL els populars trenquen el consens i paralitzen l'aprovació de la modificació pressupostària que hauria de permetre que els 3 milions d'euros per a la construcció de la piscina olímpica de Campclar arribin a temps a Tarragona. La PNL posa com a data límit de modificació dels pressupostos d'enguany el 15 de desembre. Però Bel confia en què els partits que van recolzar la PNL es mantinguin a favor de la modificació pressupostària, de manera que «el PP no pugi aprovar els pressupostos sol». Si es donés aquesta circumstància, el PP haurà de cedir i incloure aquesta modificació referent als Jocs Mediterranis.



De totes maneres, Bel ha explicat que «si aquests diners finalment no arriben enguany, les obres es podran licitar igualment». Bel també ha recordat que si bé «els Ajuntaments subseus dels Jocs, la Diputació de Tarragona, i la Generalitat han complert amb els seus compromisos econòmics, l'únic que no ho ha fet és l'Estat».