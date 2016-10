Una nit d'històries per no dormir a la Part Alta

La visita guiada especial 'Llegendes de Tarragona' es realitzarà els propers 28, 29 i 30 de novembre

Actualitzada 27/10/2016 a les 14:56

Les històries sobre crims, fantasmes i espiritisme basades en fets reals seran les protagonistes de la visita guiada especial Llegendes de Tarragona que prepara l’empresa de serveis culturals Argos per els propers dies. Tots aquells valents que s’atreveixin a participar en aquesta visita amb personatges caracteritzats descobriran les llegendes i històries més amagades i tenebroses de Tarragona. Per exemple, la ruta farà reviure l’esperit de la nena de la Casa Castellarnau o es centrarà en els exorcismes del claustre de la Catedral de Tarragona.Les visites guiades es faran el divendres 28 a les 22h, dissabte 29 a les 22h i diumenge 30 a les 21h, la primera i la última en català i la del dia 29 en castellà. Les reserves es poden fer a reservas@argostarragona.com per un preu de 15 euros. Aquesta visita no esta recomanada per a nens i adults porucs, sensibles o amb cardiopaties severes.