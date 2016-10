Recta final de les obres del Mercat Central de Tarragona

L'alcalde de Tarragona realitza una visita d'obres al recinte

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 17:34

El Mercat Central de Tarragona ultima els últims detalls de cara a la inauguració del recinte, que segons es va fer oficial, obrirà les seves portes el 10 de gener de 2017. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va realitzar-hi una visita d'obres aquest dimecres, i va capturar l'interior de la instal·lació amb diverses fotografies que va fer públiques a través de la seva pàgina de Facebook.



L'edifici, que ja ha arribat a un 90% d'execució, conserva les encalçades originals d'acer del sostre i s'ha revestit de fusta, així com també ho estan les 43 parades del nou mercat. Amb un pressupost astronòmic de 46 milions d'euros, la reforma ha passat per moltes vicissituds, amb períodes fins i tot de paralitzar-se les obres.



A principis d'aquest mes d'octubre, es va fer públic que els paradistes ja podien entrar al Mercat per tal d'adaptar la seva parada. En la seva obertura, el Mercat tindrà 43 punts de venda d’un total de 48 parades.