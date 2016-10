Les inscripcions per participar a la Cavalcada de Reis 2017 s'obriran el proper 31 d'octubre

El termini romandrà obert fins el 30 de novembre

Actualitzada 27/10/2016 a les 10:27

Aquells nens i nenes que vulguin participar a la Cavalcada de Reis de 2017 en les diferents carrosses que acompanyen a SSMM els Reis Mags la nit del 5 de gener podran fer la seva inscripció a partir del proper 31 d’octubre i fins el 30 de novembre. A la convocatòra s’hi poden apuntar els infants nascuts entre 2004 i 2009 que no hagin participat en els dos anys anteiors de forma consecutiva en la cavalcada. La documentació necessària per formalitzar la inscripció és la tarja sanitària del nen i el NIF del pare, mare o tutor. L’acceptació del menor per participar en l’esdeveniment dependrà de diversos criteris, com per exemple l’alçada, el pes i la disponibilitat de vestuari.Podeu consultar tota la informació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona i formalitzar la inscripció en aquest formulari