La zona del darrere de Les Gavarres es converteix de nou en un abocador

L’Ajuntament i FCC estan treballant en un nou protocol per evitar aquestes aglomeracions de runa

Actualitzada 26/10/2016 a les 21:03

La zona situada darrere de Les Gavarres, coneguda també per PP9, torna a estar plena de brutícia i de runa. En diverses ocasions, l’Ajuntament de Tarragona ha netejat la zona i en d’altres ha obligat a fer-ho al propietari, ja que es tractaria d’una zona privada. «Però al cap de dos dies, tot torna a estar igual», explica la regidora de Neteja, Ivana Martínez, qui afegeix que «tot apunta que la runa prové d’empreses que no es volen gastar diners en desfer-se del material després de fer obres».



Aquest és només un dels «punts negres» de la ciutat, coneguts com a abocadors il·legals. És per això que des de l’Ajuntament s’està treballant per evitar aquestes aglomeracions, després que, el passat mes d’abril, un grup de tuitaires demanés a la regidora posar remei a la situació a través d’una moció. «Sis mesos després de firmar l’acord, no hem vist que s’hagi fet res al respecte», explica un dels tuitaires.



Tot i així, segons Martínez, s’està treballant en tots els punts que contemplava l’acord, «però els temes administratius són lents», assegura. La regidora es va comprometre a fer públic tots els punts de la ciutat on hi ha un abocador il·legal. «Qualsevol persona que vulgui saber-ho, pot venir a l’Ajuntament a consultar-ho», però els tuitaires li demanen que es publiqui via on-line. «No ho farem públic perquè no volem donar dades de propietaris», es justifica Martínez.



A banda d’això, la moció també contempla que, en un termini de tres mesos, s’activi un protocol de funcionament de la deixalleria, «per tal que sigui operatiu i que doni respostes a les incidències actuals». D’aquesta manera, tant els tuitaires com l’Ajuntament esperen que disminueixin les aglomeracions de runes a la ciutat. El termini ja ha vençut fa tres mesos, però la regidora assegura que el protocol ja està enviat a l’empresa i ja s’ha arribat a un acord. Una de les principals mesures del nou funcionament de la deixalleria serà l’ampliació del nombre de runa que s’acceptarà. «Reconec que el protocol encara no està actiu, les coses han estat més complicades del que ens imaginàvem, però hi estem treballant», assegura Martínez. Pel que fa a l’empresa FCC, que gestiona la deixalleria, es mostra satisfeta per la modificació del reglament i confirma que s’està treballant en l’assumpte.



Per altra banda, l’Ajuntament portarà a terme una campanya de conscienciació pel que fa als abocadors i voluminosos a partir del mes de febrer.