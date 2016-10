L'atur baixa a Tarragona en 4.800 persones durant el tercer trimestre de l'any

La taxa d'atur és la més alta de Catalunya però la més baixa en aquesta demarcació des del primer trimestre del 2010

Actualitzada 27/10/2016 a les 13:52

El nombre de persones sense feina a la demarcació de Tarragona s'ha situat en 71.300 persones durant el tercer trimestre, que representa 4.800 menys que al segon trimestre, el 6,31% menys. En termes anuals, a les comarques tarragonines hi ha 12.700 aturats menys que fa un any, el 15,12% menys. La taxa d'atur a Tarragona s'ha situat en el 18,13%, la més alta de Catalunya, però la més baixa en aquesta demarcació des del primer trimestre del 2010. La taxa d'atur a Tarragona s'ha reduït en 1,3 punts percentuals en relació amb el segon trimestre.



El nombre de persones ocupades a les comarques tarragonines s'ha situat en 322.000 persones, que suposa 6.830 persones més que el trimestre anterior, el 2,17% més, però s'observa una disminució del nombre de persones ocupades en l'últim any de 2.900 persones, el 0,89% menys.



A la demarcació de Tarragona la població activa s'ha situat en 393.400 persones al tercer trimestre, un 0,41% més que el trimestre anterior, però 15.100 actius menys que fa un any, el 3,79% menys.



Per sectors d'activitat, a Tarragona tots els sectors registren augments de la població ocupada excepte el sector de la indústria. El creixement del sector agrari, la construcció i els serveis han vist augmentar la població ocupada en l'11,76%, el 5,03% i el 3,78% en relació amb el trimestre anterior, mentre que en termes anuals s'ha registrat un increment del 8,57% i de l'1,57% en el sector agrari i serveis, mentre que cau l'11,06% en el sector de la construcció en taxa interanual.



La indústria a Tarragona ha experimentat una caiguda en l'ocupació del 8,39% en termes trimestrals i del 8,55% en l'últim any.