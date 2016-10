ERC-MES-MDC proposa buscar una nova ubicació pel polèmic tòtem publicitari de Parc Riu Clar

Els republicans creuen que es podría buscar una ubicació alternativa que no suposés cap impacte visual pel barri

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 15:25

El grup municipal ERC-MES-MDC proposa buscar una nova ubicació per la tanca publicitària de grans dimensions de Parc Riu Clar en vista del rebuig veïnal que ha generat i davant la negativa del plenari d’acordar la seva retirada. Els republicans creuen que es podría buscar una ubicació alternativa que no suposés cap impacte visual pel barri en el mateix tram de recta on està situada la tanca. El grup vol traslladar el més aviat possible al regidor d’urbanisme del consistori aquesta proposta després d’haver-se reunit aquest dimecres amb representants del barri de Parc Riu Clar.



El portaveu d’ERC-MES-MDC, Pau Ricomà, ha explicat «des de la rotonda de l’A-27 fins a la del polígon comercial de les Gavarres hi ha una distància de 2,20km. D’aquests, només 900 metres transcorren pel barri de Parc Riu Clar, per tant hi ha més d’un quilòmetre de carretera amb solars a la vora que podrien acollir aquest tòtem sense generar impacte sobre cap barri». Es tracta de diversos solars privats que podrien satisfer les expectatives dels anunciants ja que el volum de trànsit és el mateix que té el punt on està ubicat actualment el tòtem i, per tant, l’impacte publicitari seria idèntic.



«Creiem oportú que l’ajuntament iniciï una ronda de contactes amb els propietaris d’aquests solars per saber si algun estaria interessat en acollir la tanca i iniciar la negociació pertinent amb l’empresa anunciant per tal d’arribar a un acord pel seu trasllat», explica Ricomà. Els republicans afirmen ser conscients que enretirar el tòtem suposaria cercar una sortida negociada amb l’actual propietari del solar que l’acull però consideren que «no es pot menystenir el malestar dels veïns de Parc Riu Clar». «L’ajuntament té l’obligació d’estudiar totes les opcions possibles per solucionar aquest problema», conclou el portaveu Pau Ricomà.