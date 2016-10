El reglament aprovat per l'EMT estableix les normes d'ús del transport urbà i que atorga la consideració d'agents de l'autoritat a conductors i inspectors

27/10/2016 a les 21:00

Els usuaris dels busos urbans només poden dur tres paquets o objectes com a màxim

Llençar papers o restes de menjar a l'interior dels vehicles tindrà una multa de 100 €

Àmplia participació

Els menors d'edat podran viatjar sense cap acompanyant als autobusos urbans de Tarragona. No hi ha limitació d'edat i viatjaran sota la premissa de què els ho han autoritzat els seus pares o tutors. Tan sols els menors de quatre anys estan obligats a viatjar acompanyats i ho hauran de fer amb bitllet, tot i que gratuït. Aquestes són algunes de les disposicions del reglament del Servei de Transport de l'Autobús Urbà de Tarragona que aquest dijous ha aprovat el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT). Es tracta d'un document elaborat amb les aportacions del Consell de Mobilitat. Aquest organisme de participació és una plataforma de trobada i un instrument que estableix relació entre l'administració municipal, les empreses, les entitats i la ciutadania de Tarragona, en el debat i la presa de decisions en matèria de mobilitat.El document recull les conclusions de les dues jornades de debat que es van realitzar els dies 26 de setembre i el passat 17 d'octubre. Durant aquestes dues trobades es va deliberar sobre la normativa que ha d'establir drets i deures dels viatgers en l'autobús urbà.Així, pel que fa als drets, s'estableixen qüestions com ara que els viatgers poden portar objectes de mides fins a 100 x 65 x 25 cm i també poden pujar a l'autobús bicicletes plegades. El que també ha de saber l'usuari dels busos urbans és que només es poden dur tres paquets o objectes com a màxim i no s'admetran objectes que «pel seu aspecte o condició, puguin molestar o afectar el servei o la resta d'usuaris».També queda establert com a deure de la persona viatgera facilitar el pagament dels bitllets amb moneda fraccionada «sense que es pugui obligar el conductor-perceptor o la conductora-perceptora a canviar la moneda més gran de 10 €».En cas d'un compliment de deures, el reglament determina de quina manera se sancionaran els usos indeguts del servei. D'aquesta manera, en el cas de viatjar amb un títol no validat o no vàlid per les característiques del trajecte o la persona usuària, el personal de l'EMT requerirà al viatger l'abonament «d'una percepció mínima de 100 €». En el cas de no pagar aquest requeriment, o no fer-ho posteriorment en un termini establert d'un mes, la sanció es tramitarà com un expedient de frau contra l'usuari i pot arribar a aplicar-se una multa de fins a 600 €.Això és pel que fa a l'ús irregular dels títols de transport. Viatjar sense bitllet o amb un títol no validat estarà sancionat amb una multa de 200. La reincidència també es preveu: dos cops en un mes se sancionen amb 400 € i més de dues infraccions tindran una multa de 600 €.Tampoc no es podran llençar o abandonar l'interior dels vehicles papers, restes de menjar o beguda o qualsevol tipus d'objecte o producte. En aquest cas la sanció serà una multa de 100 €Les persones que siguin requerides pels conductors o personal de l'EMT en casos d'ús indegut del servei estaran obligades a identificar-se i en el cas que es negui a fer-ho, el personal de l'empresa «podrà sol·licitar l'auxili del personal de seguretat, en cas que n'hi hagi, o dels serveis de la Guàrdia Urbana, perquè la identifiquin».Altres comportaments que estaran prohibits d'acord amb el reglament són el de distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar o vendre béns o serveis a l'interior dels vehicles; tampoc no s'hi podrà accedir en estat d'embriaguesa, anat despullat o només amb banyador o amb el tors descobert i tampoc no es podran obrir les finestres quan funcioni l'aire condicionat.En casos de discrepàncies o quan calgui resoldre alguna situació dins els autobusos, la potestat correspon als conductors. D'acord amb el reglament, els conductors i la resta de personal d'inspecció de l'EMT tenen atribuïda legalment la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions. Negar-se a facilitar la feina del personal de l'EMT o desobeir les seves ordres estarà castigat amb multes de 500 €En el procés d'elaboració del reglament han participat representants del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de Ciutadans, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), del Grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA-E), de Convergència i Unió (CiU), del Partit Popular (PP), de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya, de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, de la Cambra de Comerç de Tarragona, de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, de l'Autoritat Portuària de Tarragona, del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), del Montepío de Conductors 'Germanor' de Tarragona, de Tarragona Sense Barreres i de la Unió General de Treballadors (UGT), així com persones particulars amb interès en la mobilitat.El reglament s'elevarà ara a l'Ajuntament per a la seva tramitació administrativa i la seva posterior aprovació en el ple municipal. Posteriorment es publicarà el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província. El més següent a la seva publicació és quan entrarà plenament en vigor.